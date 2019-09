"Con Agnelli buon rapporto. L'Inter può vincere lo scudetto"

Da luglio 2014 a maggio 2019, Allegri ha vinto con la Juventus cinque scudetti su altrettante campionati di Serie A e quattro edizioni della Coppa Italia. Dopo l'addio con la società bianconera, il legame è rimasto presente: "Con Andrea Agnelli c'è un bel rapporto, siamo stati anche insieme quest'estate - le parole dell'allenatore - è un giovane con grandi vedute europee, sta facendo tutto il possibile per migliorare il calcio italiano". Estendendo lo sguardo alle altre squadre in lotta per lo scudetto, Allegri sottolinea il lavoro fatto da Beppe Marotta, direttore sportivo che ha lavorato al suo fianco per quattro anni e mezzo alla Juventus e oggi all'Inter: "Alla Juve ho vinto sia con lui che senza di lui. All'Inter ha costruito una squadra forte e con Conte ha fatto una scelta di peso in panchina. Può vincere lo scudetto". Nicchia quando Massimo Giletti, che lo ha intervistato sul palco, gli chiede le prime impressioni sulla nuova Juve di Sarri: “Non l'ho guardata di nascosto, ma normalmente in tv. Le ho viste tutte e un pezzetto di Juventus-Napoli. Ora che sono fermo posso finalmente godermi le partite, quando allenavo non le guardavo mai".