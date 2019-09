"Troppi gol sbagliati, ma ho visto la squadra in crescita"

Il riferimento fatto da Di Francesco è alle parate di Meret su Ferrari e Rigoni, che nel primo tempo hanno avuto le occasioni per pareggiare dopo l'1-0 di Mertens: "Quando hai determinate opportunità devi far gol, nell’ultimo passaggio siamo stati precipitosi. Per esempio, c’è stata una situazione dove Linetty ha subito fallo da Fabian Ruiz e se avesse resistito sarebbe venuto fuori un tre contro due interessante per noi". L'allenatore non boccia il passaggio alla difesa a 3 ("Se dovessi basarmi sulle prestazioni delle tre partite di campionato, direi che con questo sistema abbiamo registrato dei miglioramenti") e guarda con fiducia al futuro, con il Torino – prossimo avversario – nel mirino: "Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ci manca un pizzico di fortuna – è la tesi dell'allenatore - prendiamo la prestazione e cerchiamo di affrontare la prossima con lo stesso piglio. Stasera ho visto la squadra migliorata sotto molti punti di vista. Ci serve solo maggiore convinzione".