Il 2-3 nel segno dell'Atalanta in questo avvio di Serie A 2019/2020: rimonta vincente a Ferrara contro la Spal, sconfitta inattesa 'in casa', a Parma, per mano del Torino. A Marassi, gli uomini di Gasperini cercheranno di tornare a correre dopo la sosta, con vista sul debutto in Champions di mercoledì a Zagabria. Dall'altra parte c'è un Genoa partito alla grande (4 punti contro Roma e Fiorentina) e a caccia della seconda vittoria consecutiva davati al suo pubblico. Calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 15 settembre: queste le probabili scelte dei due allenatori.

Genoa, la coppia d'attacco sarà di nuovo Kouamé-Pinamonti

Rispetto a ieri, Aurelio Andreazzoli non varia nulla nell'ultimo allenamento. Solo Sturaro tra gli indisponibili, si va verso la conferma in blocco dell'undici che ha battuto la Fiorentina due settimane fa. Romero, Zapata e Criscito saranno i tre centrali davanti a Radu, Ghiglione e Barreca sulle fasce mentre Schone guida il centrocampo affiancato da Radovanovic e Lerager. Tre gol in due partite per il tandem Kouamé-Pinamonti: non si toccano nemmeno contro l'Atalanta.

Genoa (3-5-2) probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouamé, Pinamonti

Atalanta, ballottaggio Pasalic-Freuler: Muriel ancora dalla panchina

Gasperini sembra invece intenzionato a sistemare qualcosa rispetto al ko contro il Torino. In difesa, Palomino si candida per una maglia da titolare al posto di Toloi. Scalpita Kjaer, ma l'ultimo arrivato dopo l'addio di Skrtel non farà parte dell'undici a Genova. Il dubbio che l'allenatore nerazzurro si porterà fino all'ultimo è però in mezzo al campo: Pasalic sembra in vantaggio su Freuler per fare coppia con De Roon. Come nella seconda giornata, davanti agirà Gomez dietro a Ilicic e Zapata: pronto ad entrare nuovamente a gara in corsa Luis Muriel. Buone notizie dall'infermeria: Castagne ha recuperato ma andrà anche lui in panchina.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic; De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata