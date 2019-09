C'è una voglia matta di Serie A. Dopo la pausa e le ultime aste del 'fanta', si torna a pieno regime. Con la terza giornata di campionato tutta Italia ha ripreso in mano il fantacalcio in maniera definitiva e mai come in questo turno si cercano notizie riguardanti le probabili formazioni. Grazie ai sempre preziosi aggiornamenti degli inviati di Sky Sport, cercheremo come sempre di darvi le ultime (e anche le ultimissime) sugli schieramenti in campo, sui ballottaggi ancora vivi e sulle esclusioni eccellenti

Turno di campionato distribuito su 3 giorni con un trittico sabato e il 'Monday Night' tra Torino e Lecce. Aprirà il programma Fiorentina-Juventus. Montella deve muovere la classifica dei viola ma contro CR7 e soci non sarà cosa semplice. E’ sempre bene ricordare che per una buona fetta dei giocatori di A, c’è il dubbio fisico legato agli impegni con le varie nazionali dei giorni scorsi: c’è chi ha giocato tanto, chi invece è tornato con qualche acciacco e chi infine si è aggregato all’ultimo avendo di fatto un solo allenamento nelle gambe. Occhio quindi anche alle dichiarazioni dei vari tecnici in conferenza stampa. Qualcuno ha già parlato dando importanti indizi, altri ci dovranno ancora ragguagliare sul possibile XI da schierare. Mai come in questi casi, è di vitale importanza avere al ‘fanta’ una rosa con molti titolari. Ecco quindi la situazione squadra per squadra. Vi ricordiamo che le news sono in costante aggiornamento

FIORENTINA-JUVENTUS, ore 15

Fiorentina, prima da titolare per Ribery. Benassi e Pedro non convocati

Zero punti in due gare e la Juventus all’orizzonte. Non è certo il quadro che tifosi, giocatori e dirigenza speravano di trovare appeso al muro dopo 180 minuti di Serie A ma ora urge sbloccare la classifica. Benassi e Pedro non convocati, solo un paio di dubbi per Montella. Il tecnico viola ha però provato a lungo la formazione con il tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Ribery. Per Boateng si profila quindi una partenza dalla panchina. Altra novità sulla corsia sinistra dove è stato impiegato Caceres che quindi sorpassa Dalbert nelle preferenze.



Fiorentina (4-3-3) probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ceceres; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Juventus, Sarri coi 'titolarissimi'. Mandzukic non convocato

È una questione matematica. Ne puoi schierare solo 11 a inizio partita e guardando la rosa della Juventus è inevitabile che qualche big resti fuori dalla formazione iniziale con relativo muso lungo. Contro la Fiorentina il tecnico bianconero pare orientato ad attivare la modalità ‘titolarissimi’ con la conferma di quasi tutto l’XI titolare visto prima della pausa contro il Napoli. Ci sarà da verificare condizione fisica e fuso orario di un paio di elementi ma ad oggi c’è out il solo De Sciglio con Danilo pronto ad esordire dal primo minuto. In mediana invece Emre Can spera di sopravanzare Khedira ma quest'ultimo resta ancora favorito. Stesso discorso per Rabiot con Matuidi. Fuori dalla lista dei convocati Mario Mandzukic



Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

NAPOLI-SAMPDORIA, ore 18

Napoli, Insigne non al meglio. Occasione per Younes



Ancelotti tra turnover e situazione medica. In vista della Champions cci sarà sicuramente quacluno tenuto a riposo (occhio ai reduci dalle varie Nazionali). In difesa Mario Rui in vantaggio su Ghoulam. In mediana Elmas parte in pole per sostituire Allan mentre in attacco Inisgne e Milik non stanno benissimo. L'azzurro è tornato ad allenarsi con i compagni ma al massimo andrà in panchina. Il polacco invece, al pari di Hysaj, non è disponibile. Con Mertens ci dovrebbe essere spazio per Younes.



Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Younes

Sampdoria, Di Francesco passa al 3-4-3?



Di Francesco ha potuto lavorare con tutta la squadra visto che gli ultimi 3 nazionali sono tornati in tempo per sostenere la prima seduta in vista della sfida contro il Napoli. C’è Vieira squalificato: in mediana si candidano Linetty, Ekdal con Jankto, al pari di Maroni, assente e non convocato a causa di un affaticamento muscolare. Di Francesco dovrebbe passare al 3-4-3 con i due esterni bassi a centrocampo. Là davanti non è totalmente esclusa l’ipotesi di vedere Rigoni subito nell’XI titolare. Regini favorito su Colley.

Sampdoria (3-4-3) probabile formazione: Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari

INTER-UDINESE, ore 20:45

Inter, Conte lancia Politano ma con che sistema?



Antonio Conte potrebbe cambiare non poco in vista della sfida interna contro l’Udinese. Di uomini a disposizione ne ha eccome, in più c’è sempre da tenere d’occhio la situazione fisica all’indomani degli impegni (e dei viaggi di ritorno) con le Nazionali. C'è anche la Champions e quindi non è detto che la formazione titolare sia quella 'attesa'. In allenamento provate varie soluzioni con Politano al fianco di Lukaku ma anche col tridente che comprendeva Sanchez. Il sistema che vedremo contro l'Udinese sarà 'variabile' a seconda della posizione di Sensi. In difesa c'è Godin. D'Ambrosio in ballottaggio ma con de Vrij (a quel punto Godin farebbe il centrale)



Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku

Udinese, fuori Ekong, Okaka e Ter Avest

Dopo aver sconfitto il Milan alla prima giornata, l’Udinese spera di concedersi il bis con l’altra milanese del nostro campionato. Rebus in attacco per Tudor con De Paul affaticato ma tecnicamente arruolabile. Lasagna, Pussetto e Nestorovski sono tutti in lizza per essere i prescelti nel 3-5-2 bianconero. In difesa cambierà sicuramente qualcosa dato che Ekong non è stato convocato a causa di un piccolo risentimento muscolare. Fuori dall'elenco anche Ter Avest e Okaka.



Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso, Becao, Nuytinck, Samir, Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema, De Paul, Lasagna.

GENOA-ATALANTA, domenica ore 12:30

Genoa, riecco Saponara

Tante conferme per l’XI rossoblù. Andreazzoli può tornare a contare su Saponara che però potrebbe non avere i 90’ nelle gambe e che quindi è candidato per essere un’arma da giocarsi a gara in corso. Sulla sinistra può scoccare l’ora di Pajac ma è ballottaggio aperto con Barreca.

Genoa (3-5-2) probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Pajac; Pinamonti, Kouamé

Atalanta, dubbi sulle fasce e duo colombiano da monitorare

Gasperini deve decidere in ogni reparto. In difesa Djimsiti e Kjaer non sono totalmente fuorigioco dato che Toloi non è al 100%. Davanti Muriel e Zapata sono reduci dal lungo viaggio con la Nazionale ma Duvan non dovrebbe essere in dubbio. Sulle corsie occhio ad Arana. Gosens ha recuperato. Torna disponibile anche Castagne che però sicuramente partirà dalla panchina

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

BRESCIA-BOLOGNA, domenica ore 15

Brescia, problemi in difesa per Corini

Cistana, Chancellor e Magnani rischiano grosso in vista della prima sfida casalinga del Brescia. Contro il Bologna, Corini ha sicuramente a disposizione Gastaldello e Magraviti, per gli altri c’è da monitorare. Cistana non è al meglio, Chancellor rientra in Italia venerdì mentre Magnani non ha ancora recuperato dall’infortunio e quindi è da considerarsi out al 100%. Dal centrocampo in su c’è da registrare l’assenza di Torregrossa per infortunio con Ayé favorito sul resto della concorrenza (Matri compreso). Sulle corsie esterne c’è anche Martella che deve smaltire un problema muscolare. Insomma, dietro potrebbe essere emergenza pura.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma

Bologna, Danilo out. Arretra Medel?

I rossoblù dovranno rinunciare a Danilo in difesa ed è questo l’unico vero dubbio in vista della sfida contro il Brescia. Mihajlovic pensa o a Bani o all’arretramento di Medel. In attacco Destro, Santander e Palacio si giocano una maglia con ‘Don Rodrigo’ favorito.

Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

PARMA-CAGLIARI, domenica ore 15

Parma, pronto all’esordio Darmian

In casa Parma c’è da monitorare le condizioni di Scozzarella e soprattutto di Grassi con quest’ultimo che è spesso in ballottaggio a centrocampo per una maglia da titolare. C’è anche molto interesse sul possibile esordio dall’inizio di Darmian che potrebbe davvero partire dal primo minuto. In avanti Karamoh prova a scalzare Kulusevski.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Cagliari, problema muscolare per Nainggolan

Brutte notizie in casa Cagliari. Radja Nainggolan è alle prese con un problema al polpaccio. Le sue condizioni sono da valutare ma la sua convocazione è da considerarsi a rischio. Non c’è troppo ottimismo, per ora, nello staff medico rossoblù. Pochi dubbi sul vice Pavoletti che sarà Simeone. Con lui, a completare il reparto d’attacco, pronto Joao Pedro. Castro favorito su Birsa. In mediana duello Cigarini-Oliva. In alternativa, c'è il sistema di gioco con la difesa a 3 e l'inserimeto di Ionita in mezzo.

Cagliari (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

SPAL-LAZIO, domenica ore 15

Spal, problemi per Berisha

Con l’arrivo di Jankovic, la Spal torna al completo con Semplici che può quindi lavorare con tutti i propri effettivi. Sulla sinistra si candida anche Reca, arrivato nell’ultima parte del mercato estivo ma l’opzione Igor resta d’attualità. In porta preoccupa Berisha alle prese con un affaticamento muscolare. Non dovesse farcela pronto Letica. In attacco si va verso la conferma del duo Di Francesco-Petagna con Floccari dalla panchina.



Spal (3-5-2) probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.

Lazio, Vavro si candida. Caicedo per Correa?

In casa biancoceleste Luiz Felipe si è sottoposto ad esami di controllo. Difficile che possa strappare una maglia da titolare. Ecco quindi che Vavro può sperare di esordire dal primo minuto anche se deve battere la concorrenza di Bastos. In mediana si va verso la conferma del solito quintetto mentre Correa è a rischio ma solo perché è rientrato tardi dagli impegni della sua Nazionale. Nel caso pronto Caicedo ad affiancare Immobile

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ROMA-SASSUOLO, domenica ore 18

Roma, monitorato Smalling



Cengiz Under salterà almeno 5 settimane. Questo l’esito degli esami ai quali si è sottoposto il turco. Per Fonseca quindi c’è da capire come sostituirlo. L’ipotesi più accreditata è l’avanzamento di Pellegrini con Veretout al fianco di Cristante ma non è di certo l’unica. Con l’arrivo di Mkhitaryan ci sono altre opzioni con Kluivert che però al momento pare in svantaggio sul resto del gruppo. Il punto sull’infermeria prosegue con Zappacosta e Perotti che hanno svolto lavoro individuale mentre Spinazzola è regolarmente in gruppo. Pronto all’esordio Smalling che però va verificato a causa di un affaticamento muscolare. Si deciderà dopo la rifinitura.



Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Sassuolo, Locatelli sale. Defrel no

L’ultimo arrivato in casa Sassuolo è stato Defrel. Per lui si tratta di un ritorno in neroverde ma De Zerbi potrebbe puntare ancora sul trio Boga-Caputo-Berardi. In mezzo anche Locatelli scalpita ed è prossimo il sorpasso nelle preferenze rispetto a Traoré. Dietro Muldur potrebbe essere confermato al posto di Toljan. Rogerio indisponibile. Attenzione all'ipotesi del 4-3-1-2 con Traoeré sulla trequarti e il sacrificio di Boga



Sassuolo (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

VERONA-MILAN, domenica ore 20:45

Verona, Stepinski subito titolare?

Con Pazzini e Di Carmine non ancora pienamente recuperati, Juric sta pensando di gettare subito nella mischia Stepinski. L’attaccante polacco, pur cambiando squadra, non ha però cambiato città. Di Carmine è tornato in gruppo ma come detto non è al 100% mentre Pazzini ha svolto una seduta individuale. Difficile pensare che Stepinski possa partire dalla panchina.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Milan, Rebic torna a Verona ma si allena a parte

L’ultimo arrivato in casa Milan non si è ancora allenato con il resto dei compagni. Ante Rebic a Milanello ha infatti svolto una seduta personalizzata ma solo in quanto reduce da due gare con la propria nazionale. L’ex Eintracht scalpita anche perché ‘rischia’ di esordire contro quel Verona nel quale aveva militato prima di trasferirsi in Germania. Nelle prove di Giampaolo c'è un Milan 'asimmetrico' con Suso sicuramente dietro a Piatek. Per l'altro posto è sfida tra Paquetà e Castillejo.



Milan (4-3-2-1) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek

TORINO-LECCE, lunedì ore 20:45

Torino, in avanti c'è Zaza. Nkoulou tornerà martedì: scuse accettate



Era un pallino del Presidente Cairo e alla fine (ma proprio alla fine) Simone Verdi è sbarcato al Torino. L'ex Napoli spera chiaramente in una maglia da titolare ma ad innescare la coppia d'attacco c'è Baselli e a far compagnia a Belotti è favorito Zaza. Iago Falque è recuperato ma non ha i 90 minuti nelle gambe. In mezzo Lukic spera di tornare titolare mentre in difesa Nkoulou si è chiarito con la società chiedendo scusa e tornerà a disposizione dopo il Monday night.



Torino (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Zaza, Belotti.

Lecce, differenziato per 5

Liverani sta preparando la non semplicissima sfida in casa del Torino capolista. Tra i vari rientri in gruppo c’è stato anche quello di Majer mentre Lo Faso, Dell’Orco, Fiamozzi, Meccariello e uno degli ultimi arrivati Imbula, hanno svolto lavoro differenziato. Sulle loro condizioni ne sapremo di più venerdì dato che la ripresa degli allenamenti, dopo un giorno di riposo, è prevista proprio in quella data.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula.