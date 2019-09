Sarà la partita dei rimpianti da archiviare. La Spal è ancora ferma al palo, dopo aver sprecato un 2-0 contro l'Atalanta nella prima mezz'ora del debutto e incassando la beffa al Dall'Ara in pieno recupero la settimana seguente. Per la Lazio invece i punti sono quattro, "ma sarebbero dovuti essere sei", parola di Inzaghi, se Immobile e compagni non avessero sbattuto quattro volte sui legni contro la Roma. Semplici rischia di dover affrontare il match senza Berisha, ma tutti gli altri sono a disposizione. Inzaghi si presenta al via con due ballottaggi. Calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 15 settembre: queste le probabili scelte dei due allenatori.

Spal, Letica verso il debutto tra i pali. Murgia l'ex della partita

Rientrato anche Jankovic dagli impegni in nazionale, la Spal torna al completo. Semplici può quindi lavorare con tutti i propri effettivi a eccezione di Berisha, in forte dubbio per un affaticamento muscolare. Nel caso l'ex portiere della Lazio non ce la dovesse fare, è pronto a debuttare in Serie A Karlo Letica, classe '97 arrivato in estate dal Bruges. Sempre tra i nuovi acquisti, salgono le quotazioni di Reca sulla sinistra ma Igor resta comunque in vantaggio. Rispetto al ko contro il Bologna, un cambio invece in mezzo al campo: l'ex Murgia prenderà il posto di Valoti.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna

Lazio, Vavro e Correa più di Patric e Caicedo

Dopo l'allenamento di stamattina Inzaghi sembra orientato a riproporre per dieci undicesimi la formazione scesa in campo nel derby: l'unica novità è rappresentata da Vavro, in vantaggio su Patric per prendere il posto di Luiz Felipe in difesa. Sulle fasce dunque Lazzari, ex di turno, e Lulic. Correa è rientrato dalle amichevoli disputate con l'Argentina ed è insidiato da Caicedo, che ha pienamente recuperato, per una maglia da titolare.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile