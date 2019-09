L'Inter centra la terza vittoria in altrettante giornate di campionato ed è al momento da sola in vetta alla Serie A (aspettando il Monday Night fra Torino e Lecce). Dietro la squadra di Conte ci sono la Juve (0-0 a Firenze) e il sorprendente Bologna di Mihajlovic (4-3 a Brescia). Il Milan ritrova il gol di Piatek (1-0 a Verona). Roma spettacolo per un ora col Sassuolo (4-2, 3 assist di Pellegrini in un tempo). Pesantissimi colpi esterni per Atalanta e Cagliari

