Una cena tra passato e futuro alla vigilia dell'esordio in Champions League con lo Slavia Praga: Zhang Jindong ha cenato a Milano in compagnia di Massimo Moratti. Il numero uno di Suning è in Italia per affari e oggi sarà a San Siro per la sfida con i cechi. All'incontro ha preso parte anche il presidente Steven Zhang, il figlio di Moratti, Angelo Mario, il vicepresidente, Javier Zanetti, e l'amministratore delegato, Beppe Marotta

