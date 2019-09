TORINO-LECCE 1-2

35' Farias (L), 58' rig. Belotti (T), 73' Mancosu (L)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (80' Laxalt), Baselli (72' Verdi), Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer (46' Zaza), Belotti. All. Mazzarri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (81' Shakhov); Falco; Lapadula (63' Babacar), Farias (63' Mancosu). All. Liverani

Ammoniti: Rossettini (L), Lucioni (L), Berenguer (T), Lapadula (L), Tabanelli (L), Rispoli (L)

Un finale thriller, ma senza lieto fine per il Toro. Minuto numero 98: angolo con tutti i granata a saltare, Sirigu compreso. Contatto Rispoli-Belotti e tante ansie - da entrambe le parti - per la decisione di Giua. Due minuti al monitor e la scelta di non concedere rigore. Di conseguenza, arrivano i verdetti dei precedenti cento minuti di campo: il Toro trova il suo primo insuccesso in A e manca l'aggancio a quota 9 all'Inter di Conte, ora capolista solitaria. Mentre per il Lecce ecco la prima vittoria (e primi gol) in campionato: la squadra di Liverani gioca una buona partita, sempre con una filosofia offensiva (il contropiede incassato all'80' sul 2-1 ne è un esempio) e, alla fine, porta a casa un risultato meritato.

Nel Monday night, decidono così le reti di Farias e Mancosu, il primo ispirato da una grande giocata di Falco (probabilmente il migliore in campo). Il secondo su una ribattuta di un tiro di Calderoni, altra mossa di rottura di Liverani rispetto alla precedente uscita di campionato. Spenta, invece, la squadra di Mazzarri (esordio per Verdi a partita in corso), che ha avuto una buona reazione allo svantaggio ma senza riuscire a far sua la partita dopo l'1-1, di Belotti, su rigore, concesso dopo una trattenuta in area non troppo diversa da quella del 101'. Per i granata terza sconfitta casalinga in un match di Serie A giocato di lunedì. Mentre il Lecce torna alla vittoria in casa del Toro dal gennaio del 2000, e in trasferta in A dall'aprile 2012 in casa del Catania.