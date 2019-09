Muso lungo e velocemente a casa Paquetà. È stato il primo a lasciare il centro sportivo di Milanello nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista del derby. Non prima però della ramanzina di Giampaolo. Gli ha parlato davanti al resto dei compagni per poi lo ha preso in privato facendogli capire che non era stato gradito il messaggio lanciato in una storia di Instagram. Paquetà aveva scritto: "orgoglioso di essere brasiliano" proprio un paio di giorni dopo che Giampaolo in conferenza stampa aveva dichiarato di volerlo vedere meno brasiliano e più ordinato tatticamente. Non aveva preso bene la panchina contro il Brescia l'ex Flamengo, ha preso ancora peggio la sostituzione, da trequartista (il ruolo che preferisce), nell'intervallo di Verona. Quindi il post su Instagram e l'immediato chiarimento voluto da Giampaolo. Non il modo migliore per provare a convincere l'allenatore a schierarlo titolare contro l'Inter, soprattutto dopo il brutto primo tempo giocato domenica sera.