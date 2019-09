Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Quando si gioca in campo della Juventus, Torino è un tabù per il Verona. L'Hellas ha ottenuto in 28 trasferte quattro pareggi e incassato 24 ko, senza mai vincere. Solo contro il Bari (30 vittorie) i bianconeri hanno giocato più partite interne di Serie A senza mai trovare la sconfitta. La prima sfida giocata a Torino tra le due squadre risale alla stagione 1957/1958 ed è finita 3 a 2 per la Juventus, mentre la più recente è dell'ultima giornata della stagione 2017/2018, dove i bianconeri hanno ottenuto i tre punti vincendo 2-1 con reti di Rugani e Pjanic (di Cerci la rete veronese). Anche il bilancio complessivo è a favore della Juventus, con 32 vittorie a fronte di 14 pareggi e 10 vittorie veronesi. Anche nei gol il divario è molto ampio: sono 98 le reti della Juventus contro le 50 gialloblù. Negli ultimi otto incroci tra le due squadre si è assistito ad almeno tre reti per incontro e solo in due occasioni una delle due (l’Hellas) non è andata a segno. La partita che infine fa registrare il maggiore numero di reti e lo scarto più ampio è il 6-2 interno della Juve nella stagione 1978/79. Sul piano statistico, però, una vittoria permetterebbe ai bianconeri di ritoccare un dato: la Juventus non ottiene tre vittorie di fila sull'Hellas dal 2000 e ha vinto entrambe le partite della Serie A 2017/18 contro il Verona. La Juventus ha segnato inoltre in tutte le ultime 12 partite contro il Verona in Serie A, già striscia record per i bianconeri contro i gialloblù.