Quando e a che ora si gioca Milan - Inter?

La sfida tra Milan e Inter si giocherà sabato 21 settembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara è valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A.

Dove è possibile guardare Milan - Inter?

La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Milan e Inter si sono sfidate in 170 occasioni in Serie A. Il bilancio complessivo è a favore dei nerazzurri, che hanno conquistato 64 vittorie a fronte delle 51 dei rossoneri; 55 invece i pareggi. A favore dell'Inter anche il bilancio delle partite disputate quando era il Milan a giocare in casa: 32 a 28, con 25 gare senza vincitori. Storicamente si segna molto, con una media di circa tre reti a partita; anche in questo caso è avanti l'Inter, che ha segnato 236 gol contro i 219 del Milan. La squadra attualmente allenata da Antonio Conte è imbattuta da sei derby di campionato, frutto di tre vittorie e tre pareggi; i nerazzurri non arrivano a sette di fila dal 1999. L'Inter ha vinto l'ultimo derby di Serie A in casa del Milan: i nerazzurri non trovano due successi consecutivi in casa dei rossoneri nella competizione dal 2012 – due vittorie per i rossoneri e tre pareggi nelle cinque occasioni precedenti. Non ci sono precedenti in Serie A e Serie B tra Antonio Conte e Marco Giampaolo, che però non hanno mai fallito un derby. L’allenatore pugliese ha vinto tutte e quattro le stracittadine da allenatore in campionato alla guida della Juventus (sette gol fatti, 0 subiti), mentre il tecnico di origine svizzera vanta quattro vittorie e due pareggi nei sei derby di Genova da allenatore della Samp.

Come arrivano alla partita Milan e Inter?

Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver vinto nell'ultimo turno di campionato: il Milan ha battuto il Verona al Bentegodi per 1-0 e con lo stesso risultato l'Inter si è imposta a San Siro contro l'Udinese. Tuttavia, i nerazzurri sono stati impegnati in Champions League dove hanno ottenuto un deludente pareggio interno contro lo Slavia Praga. I rossoneri sono forti dei propri numeri quando possono contare sul fattore campo: hanno vinto le ultime quattro partite interne di Serie A subendo una sola rete. Inoltre, nell'anno solare corrente il Milan è riuscito a non subire reti in 10 occasioni, facendo meglio di tutti; sono 9 invece i clean sheet dell'Inter. Prima di Antonio Conte, nell'era dei tre punti a vittoria, solo Spalletti, Leonardo e Simoni avevano vinto le prime tre partite di Serie A con l'Inter: tutti sono poi arrivati a quattro successi di fila. Sfida tra le due migliori difese di questo campionato (solo un gol incassato sia dal Milan che dall’Inter) e tra le due squadre che hanno subito meno conclusioni nello specchio (otto il Milan, nove l’Inter, come Bologna e Verona).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L’attaccante del Milan, Suso, ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A; contro nessuna squadra di questo torneo, il giocatore rossonero ha realizzato più reti nel massimo campionato: ai nerazzurri, inoltre, ha rifilato la sua unica doppietta a San Siro, nel novembre 2016. Nei due anni al Manchester United, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha giocato quattro derby in campionato, non riuscendo a partecipare ad alcuna rete in 231 minuti. Quale occasione migliore, per il popolo interista, per tornare nuovamente al gol dopo le due reti segnate nelle prime due giornate.