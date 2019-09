Come procede il percorso di Bernardeschi?

"La specializzazione di Bernardeschi in futuro è più da centrocampista che da attaccante esterno. Poi io ora ho sette centrocampisti per tre posti, perciò gli ho chiesto di proseguire il suo percorso come esterno. Ancora non ha inciso nelle partite per le qualità non indifferenti che ha, sia tecniche che fisiche a livello di velocità e resistenza: cercheremo di farlo crescere e di fargli assumere una personalità per farlo rendere al meglio in campo, cosa che non sempre riesce a fare. È compito suo, mio e della società per farlo rendere di più"