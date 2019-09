Dopo la rotonda vittoria in Europa League, la Roma di Fonseca affronta il Bologna ancora imbattuto in questo avvio di campionato. Zaniolo parte dalla panchina, in difesa torna Mancini. Tra i rossoblù c'è Destro in attacco, fuori Palacio. Bologna-Roma è in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

