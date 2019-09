Manca un'ora all’inizio della sfida tra Atalanta e Fiorentina: fischio d'inizio alle 18 al Tardini di Parma

Una gara tutta da seguire in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani

A bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi

Sono 112 i precedenti in Serie A fra Atalanta e Fiorentina: conduce la Viola con 49 successi contro i 27 dei bergamaschi - completano il quadro 36 pareggi

Nello scorso campionato, l'Atalanta ha ritrovato il successo che in A mancava dal 2012 contro la Fiorentina; i bergamaschi non ottengono due vittorie di fila contro la Viola nel massimo torneo dal 2005

L’Atalanta ha vinto solo uno dei sei precedenti contro la Fiorentina in Serie A disputati alle ore 18 (2N, 3P), subendo sempre almeno una rete in ciascuno di queste gare.

Il punteggio più frequente fra queste due formazioni nel massimo campionato è il pareggio per 0-0 (finale di 15 precedenti): l’ultima volta a marzo 2017

L'Atalanta ha vinto l'ultimo incontro interno di Serie A contro la Fiorentina, dopo sei sfide all'Atleti Azzurri d'Italia in cui i bergamaschi non avevano trovato il successo contro la squadra toscana (2N, 4P)

La Fiorentina ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro l’Atalanta disputate nel girone d’andata e ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le sfide

L’Atalanta ha perso la prima gara interna del campionato in corso: l’ultima volta in cui gli orobici hanno perso le prime due partite casalinghe di un singolo campionato risale al torneo 2009/10

La Fiorentina non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 17 partite di campionato: in Serie A, i viola hanno fatto peggio solo nel 1938 quando arrivarono a 21

Più in generale, l’ultima squadra che ha registrato una striscia senza successi più lunga di quella in corso rispetto alla Fiorentina (17 partite) è stata il Chievo (18) a cavallo fra agosto e dicembre 2018.

La Fiorentina ha strappato soltanto un successo nelle ultime nove trasferte di campionato in Lombardia, con due pareggi e sei sconfitte nel parziale: i Viola avevano vinto sei delle precedenti nove gare in questa regione (1N, 2P)

La squadra di Montella non ha trovato i tre punti nelle prime tre giornate di questa Serie A: l’ultima volta in cui la Fiorentina è rimasta senza successi in tutte le prime quattro gare di un singolo campionato risale al torneo 2010/11.

L’Atalanta è la squadra che ha schierato meno italiani in questo campionato (solo due, Andrea Masiello e Pierluigi Gollini)

La Fiorentina ha schierato ben cinque giocatori nati dopo il 1/1/1997 in questo campionato (Castrovilli, Chiesa, Dragowski, Lirola e Milenkovic): un record nel torneo in corso, al pari del Genoa

Josip Ilicic ha segnato tre gol alla Fiorentina in Serie A, uno dei quali da ex, con l’Atalanta: in viola, il giocatore dei nerazzurri ha realizzato 29 reti in 105 partite di campionato

Duván Zapata e Federico Chiesa sono i due giocatori che hanno tentato più conclusioni (16 a testa) in questa Serie A

Montella è imbattuto da allenatore in Serie A contro l’Atalanta (7V, 4N): è la squadra che l’attuale tecnico della Fiorentina ha incontrato più volte nel massimo campionato senza mai perdere