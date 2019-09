Inter-Lazio, tutto quello che c'è da sapere

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Sono 152 i precedenti tra Inter e Lazio, conclusi con 63 vittorie dell’Inter, 53 pareggi e 36 successi raccolti dalla Lazio. Una supremazia nerazzurra ancora più evidente se si restringe il campo alle 76 gare di San Siro: 41 vittorie Inter, 25 pareggi e 10 sconfitte per la squadra di Milano. Una sfida che negli ultimi anni è finita raramente in parità: negli ultimi 22 incroci, 12 volte ha avuto la meglio l’Inter e otto i biancocelesti. La Lazio ha vinto tre delle ultime sette trasferte a San Siro contro l’Inter – lo stesso numero di successi raccolti nelle precedenti 44 sfide.

Il momento di forma dell’Inter

Reduce da quattro successi in fila, la squadra di Conte ha dimostrato da subito di aver assimilato al meglio le richieste dell’allenatore pugliese. L’Inter ha subito soltanto un gol in questo avvio di Serie A, confermandosi difficile da colpire soprattutto in casa: i nerazzurri non incassano più di un gol in un match di Serie A in casa da agosto 2018, in quell’occasione contro il Torino (20 partite e sole otto reti subite in totale). In cinque delle ultime sette stagioni, l’Inter ha chiuso le prime quattro partite di A con appena un gol subito. Anche in questo avvio la difesa nerazzurra è la migliore del campionato.

Il momento di forma della Lazio

La squadra biancoceleste ha vinto solamente una volta nelle ultime otto trasferte in Lombardia in Serie A, dopo aver ottenuto due successi nelle precedenti tre occasioni. La Lazio ha conquistato un successo nelle prime due trasferte, perdendo l’altra: dal 2016/17 la squadra di Inzaghi ha sempre ottenuto almeno quattro punti nelle prime tre sfide esterne in Serie A.