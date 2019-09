Tre punti a distanza di quasi un mese per la Lazio, vittoriosa 2-0 contro il Parma nel posticipo della 4^ giornata di Serie A. Biancocelesti che si rilanciano in classifica con un gol per tempo, reti firmate da Immobile (che non segnava in casa su azione dal novembre 2018) e Marusic. Una serata positiva macchiata dal battibecco tra Simone Inzaghi e proprio Ciro Immobile, 4 centri in altrettante gare in campionato ma infuriato per il cambio con Caicedo al minuto 63. A distanza di poche ore è tornato sull’episodio il bomber della Lazio che, attraverso un post su Instagram, si è scusato per l'accaduto: "A volte la pressione e la tensione ci fanno fare cose che non dovremmo fare... è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione. È ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano, l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita, grazie ai tifosi che ci hanno aiutato".