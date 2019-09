Torna a sorridere la Lazio, che batte il Parma e reagisce ai due ko consecutivi con Spal e Cluj. 2-0 il risultato finale, di Immobile e Marusic le reti decisive. Con il primo c'è stato anche un diverbio, unica nota stonata della notte dell'Olimpico. L'attaccante, infatti, si è infuriato con il proprio allenatore nel momento in cui lo ha sostituito con Caicedo all'ora di gioco: "La sua reazione è stata sicuramente plateale - ha spiegato Inzaghi a Sky Sport - Ciro è fra quelli che sentono di più la situazione. Aveva vissuto male le due sconfitte consecutive. A fine primo tempo, rientrati negli spogliatoi, non stava bene. Quando si è arrabbiato per il cambio l'ho lasciato sfogare un po' per poi invitarlo a smettere vedendo che stava continuando. Ma fra di noi non c'è nessun problema, abbiamo un ottimo rapporto. Sono episodi che capitano e non ci dimentichiamo che venivamo da giorni complicati. Alla fine si è messo ad incitare il gruppo". La Lazio torna alla vittoria, questo dunque l'aspetto più importante: "Con Spal e Cluj sono state due beffe brucianti, due passi falsi di cui mi sono dispiaciuto per i ragazzi e i tifosi. Pensavo che a Ferrara, dove abbiamo dominato per 70', fosse stato solo un caso, che però si è ripetuto. Allora ci ho riflettutto, abbiamo parlato e da tutto questo è nata una prestazione brillante".

"Devo coinvolgere tutta la rosa"

Al Parma è stato concesso poco o nulla, anche se Strakosha ha dovuto salvare il risultato sul tiro ravvicinato di Inglese. I biancocelesti hanno limitato perfettamente le accelerazioni di Gervinho anche grazie all'ottima prova di Luiz Felipe: "Sta crescendo, dopo la Nazionale non è tornato al massimo. In Romania aveva fatto solo un allenamento intero, l’ho scelto stasera contro Gervinho e Inglese. Un allenatore deve essere bravo a valutare i giocatori nella settimana. Ho bisogno di coinvolgere tutta la rosa, perché abbiamo tante partite davanti. Lunedì ci alleneremo, poi partiremo subito per Milano (per la sfida all'Inter n.d.r)".