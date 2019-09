Punti conquistati praticamente allo scadere nello scorso di turno di campionato: Roma e Atalanta arrivano allo scontro diretto con questa caratteristica in comune. I giallorossi hanno trovato il successo nei secondi conclusivi della sfida col Bologna, mentre i bergamaschi hanno raggiunto la Fiorentina nel finale con la rete di Castagne.

Roma: Juan Jesus pronto, Zaniolo c’è

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Gianluca Mancini, espulso al Dall’Ara. Per sostituirlo, l’allenatore dovrebbe rivolgersi a Juan Jesus, fisicamente più pronto rispetto a Smalling che sta ultimando il recupero da un problema muscolare. Spazio anche per l’ex Spinazzola, che potrebbe dare un turno di riposo a Florenzi sulla fascia destra. Per il resto confermati sia Fazio che Kolarov, oltre che Pau Lopez in porta. A centrocampo, favorito Diawara su Cristante al fianco di Veretout. Inamovibile Dzeko dal reparto avanzato, sulla trequarti dovrebbero essere riproposti sia Pellegrini che Mkhitaryan, con Zaniolo che dopo due gare di campionato in cui è partito dalla panchina potrebbe ritrovare la maglia da titolare.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Atalanta: Gomez e Ilicic al rientro

Dopo l’esclusione contemporanea di Gomez e Ilicic nella sfida con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini dovrebbe dar loro spazio dal primo minuto all’Olimpico, insieme a Duvan Zapata. Contro i viola l’allenatore si era permesso un po’ di turnover e la squadra è parsa in sofferenza in alcune situazioni di gioco. Dunque ritornano i giocatori più esperti: Toloi comporrà la linea di difesa insieme a Palomino e Djimsiti, Hateboer e Freuler riprenderanno le rispettive posizioni nella linea a quattro di metà campo, con Castagne e De Roon. In porta confermato Gollini.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.