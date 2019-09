Weekend di Serie A appena concluso, ma le squadre già si preparano a tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Due partite già martedì, dove scenderanno in campo Verona – Udinese e Brescia – Juventus, rispettivamente alle 19:00 e alle 21:00. Il programma sarà chiuso giovedì sera da Torino – Milan, con tutte le altre gare che si giocheranno mercoledì alle 21:00, ad eccezione di Roma – Atalanta fissata alle 19:00. Diverse sfide delicate, nella quinta giornata, a partire da Inter – Lazio, per la quale Nicola Rizzoli ha scelto Fabio Maresca della sezione di Napoli. Nuovo esame importante, per l’arbitro napoletano, che avrà l’opportunità di confermare la fiducia del designatore, dopo qualche errore di troppo nella sfida tra Roma e Milan dello scorso campionato. Sarà supportato da Calvarese e Meli in sala video, mentre gli assistenti di linea saranno Alassio e Paganessi, con quarto uomo Fabbri. Per la gara tra Brescia e Juventus è stato selezionato Pasqua di Tivoli, con Giacomelli al VAR. Al San Paolo per Napoli – Cagliari ci sarà l’internazionale Marco Di Bello di Brindisi, con La Penna assistente in video. In campo ci sarà anche un direttore di gara appartenente all’organico di Serie B: Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, arbitrerà l’incontro tra Parma e Sassuolo. Sarà la sua quarta presenza nel massimo campionato, dopo Atalanta – Verona 3-0 nella stagione 2017/18, Genoa – Empoli 2-1 e Sampdoria – Frosinone 0-1 dello scorso anno. Marinelli potrà contare sulla collaborazione di Nasca, appartenente al gruppo dei VAR Pro.

Le altre designazioni

Lo scontro diretto in zona Europa tra Roma e Atalanta è stato affidato a Massimiliano Irrati di Pistoia, con Luca Banti al VAR. Per Torino - Milan invece Rizzoli ha scelto Guida di Torre Annunziata, con Mariani in sala video. Designazione di massima affidabilità per l'incrocio nella zona calda della classifica tra Spal e Lecce: ci sarà infatti Gianluca Rocchi a dirigere la gara, mentre Paolo Mazzoleni sarà il VAR della sfida. Completano il quadro delle designazioni: Doveri per Fiorentina - Sampdoria (VAR Pairetto), Genoa - Bologna affidata a Massa (VAR Manganiello) e Chiffi in Verona - Udinese (VAR Abisso).

L’elenco completo

BRESCIA – JUVENTUS martedì ore 21:00

PASQUA di Tivoli

BINDONI – SANTORO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: GALETTO

FIORENTINA –SAMPDORIA mercoledì ore 21:00

DOVERI di Roma 1

FIORITO – DI VUOLO

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: LIBERTI

GENOA – BOLOGNA mercoledì ore 21:00

MASSA di Imperia

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: DI IORIO

H. VERONA – UDINESE martedì ore 19:00

CHIFFI di Padova

TEGONI – BRESMES

IV: SACCHI

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: TOLFO

INTER – LAZIO mercoledì ore 21:00

MARESCA di Napoli

ALASSIO – PAGANESSI

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: MELI

NAPOLI – CAGLIARI mercoledì ore 21:00

DI BELLO di Brindisi

SCHENONE – DE MEO

IV: PEZZUTO

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: LONGO

PARMA – SASSUOLO

MARINELLI di Tivoli

PRETI – CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari

AVAR: VALERIANI

ROMA – ATALANTA mercoledì ore 19:00

IRRATI di Pistoia

PASSERI – MONDIN

IV: GIUA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: RANGHETTI

SPAL – LECCE mercoledì ore 21:00

ROCCHI di Firenze

VECCHI – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: MANGANELLI

TORINO – MILAN giovedì ore 21:00

GUIDA di Torre Annunziata

CARBONE – PERETTI

IV: VALERI

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: DEL GIOVANE