Con il suo gol Miralem Pjanic ha permesso alla Juventus di vincere contro il Brescia nell'anticipo della 5^ giornata di Serie A: un destro secco, potente e preciso, che si è infilato alle spalle di Joronen al 63'. Il tiro - un ribattuta dopo un calcio di punizione di Dybala finito sulla barriera - è arrivato da poco fuori la linea dell'area di rigore. Una posizione prediletta da Pjanic, che da quella 'mattonella' ha spesso regalato gioie. Per questo, nel post partita, il centrocampista bosniaco ha commentato in maniera simpatica la giocata che ha regalato i tre punti alla Juve. Un pizzico di sana spavalderia per Pjanic, che su Instagram ha lasciato un messaggio ai suoi followers: "Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone - ha scritto Pjanic -, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi".

Il siparietto con Marchisio

Poco dopo, sempre sui social, è andato in scena un simpatico siparietto tra lo stesso Pjanic e Claudio Marchisio. L'ex centrocampista bianconero, infatti, poco prima del gol del bosniaco aveva postato una storia sul suo profilo Instagram nel quale faceva una previsione: "Ve lo dico, segna Dybala su punizione". Nella stessa azione è poi arrivato il gol del numero 5 della Juve, così Marchisio ha aggiustato il tiro: "Non avevo contato la respinta. Grande Miralem Pjanic!".