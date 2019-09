Il Torino vince in rimonta contro il Milan e ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive. Decisivo con una doppietta Andrea Belotti, che ha commentato così la partita contro i rossoneri: "Non siamo partiti bene, il primo tempo non è stato positivo – ha dichiarato a Sky Sport - Abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan, ci facevano girare. Poi ci siamo guardati in faccia e ognuno si è liberato nel corso dell'intervallo, abbiamo iniziato a giocare e a tirare fuori tutta quella fame perché rode perdere. Dopo due sconfitte non ne volevamo una terza. Ringraziamo anche i tifosi, perché grazie a loro abbiamo vinto. I gol? Il primo è stata un'iniziativa personale dalla trequarti all'area, prima però c'era stato un lancio di Rincon. Quello è stato il momento in cui abbiamo avuto la scossa per crederci. Il secondo è stato istintivo, la palla si è alzata e ho pensato a quella rovesciata". Ora il Torino è quarto: "Tutte le partite sono esami per noi stessi, sappiamo che dobbiamo migliorare e che dobbiamo tirare fuori qualcosa in più in ogni partita. Non bisogna guardare la classifica ma dobbiamo pensare a portare a casa i tre punti sempre. Anche in questa partita si è vista una squadra nel primo tempo e un'altra nel secondo, abbiamo sbagliato l'approccio. Questa partita ci servirà da spunto per vedere cosa migliorare".

Mazzarri: "Brutto primo tempo, nella ripresa abbiamo meritato"

Questo, invece, il commento di Walter Mazzarri: "Nel primo tempo eravamo annichiliti, ci capita spesso in casa forse per le tante aspettative che ci sono. Siamo stati bravi a soffrire e a restare in partita. Tra il primo e il secondo tempo c'è stata la scossa, ho ridato delle certezze cambiando modulo. Ci siamo messi 4-4-2, in campo è rientrata un'altra squadra e abbiamo meritato la vittoria. Torino da quarto posto? Non si guarda mai la classifica. Dobbiamo continuare così, l'anno scorso saremmo arrivati quarti considerando solo il girone di ritorno. Ma il campionato è un percorso a tappe, ora pensiamo alla prossima e solo alla fine si tirano le somme". Sull'attacco: "Zaza e Belotti hanno giocato male nel primo tempo, si cercano troppo. La squadra è formata da undici giocatori. Sono contento che si vogliono bene ma le cose vanno fatte con logica. Verdi? Nel calcio moderno anche Messi ha bisogno della condizione fisica per fare la differenza. Simone la sta cercando da noi, perché a Napoli già sapeva di dover andare via. Va fatto crescere, ma è una certezza". Poi Mazzarri parla della condizione fisica e della difesa: "Abbiamo un sistema di preparazione diverso, non deve essere un alibi. Da quella batosta con il Wolves abbiamo avuto le energie per uscirne giocando alla pari con l'Atalanta. Il problema l'abbiamo avuto in difesa, con alcuni infortuni di troppo. Solo Izzo è sempre stato bene. Ora pensiamo al Parma e nella sosta con il mio preparatore penseremo a recuperare brillantezza. Nkoulou? Non so se giocherà a Parma, valuterò la situazione generale".