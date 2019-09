Nella serata del Tardini tra Parma e Sassuolo, non è passato inosservato il rigore parato al 74' - sul punteggio di 0 a 0, in una partita vinta dalla squadra di casa nel finale - da Andrea Consigli a Roberto Inglese. L'attaccante del Parma ha calciato forte senza angolare troppo la conclusione, il portiere del Sassuolo ha parato con un tuffo plastico, bloccando il pallone. Quello bloccato da Consigli è il primo rigore parato in Serie A rispettando la nuova regola introdotta dall’Ifab, che impone di tenere, al momento del tiro, almeno un piede – anche solo parzialmente – sulla linea di porta (a terra o in aria, cioè sulla perpendicolare). Nata per favorire i portieri, che prima di piedi avanti non ne potevano spostare nemmeno uno, la novità è applicata con un'indicazione chiara: in caso di parata irregolare anche per un solo centimetro, il rigore va fatto ripetere. La parata di Consigli ha rubato l'occhio però anche e soprattutto per la particolare reazione del portiere: braccia che ondeggiano, testa alta e sguardo puntato in avanti. Un atteggiamento da "bullo", che ha però una spiegazione.