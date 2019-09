Lui si chiama José Sa, è il portiere portoghese dell’Olympiacos ed è sicuramente meno famoso, almeno da noi, di Federico Macheda, attaccante oggi al Panathinaikos. I due sono stati protagonisti nel derby di Atene di una curiosa prima volta: la prima volta di un rigore parato con l’arbitro che ordina la ripetizione salvo poi, dopo il controllo Var, dover dare ragione al portiere stesso.

La ricostruzione

I fatti: al 60' della partita il direttore di gara, il tedesco Stegemann, concede un rigore al Pana. Sul dischetto si presenta Macheda, ma José Sà respinge con un balzo sorprendente per lo stesso arbitro, o più probabilmente per il suo assistente, che vede i piedi del portiere oltre la linea: rigore da ripetere e portiere da ammonire: ma in cabina Var controllano e arriva il dietrofront. José infatti aveva rispettato la nuova regola che prevede di dover tenere, al momento del tiro, almeno un piede – anche solo parzialmente – sulla linea di porta (a terra o in aria, cioè sulla perpendicolare). Parata valida, niente cartellino e una notizia: i rigori si possono ancora parare.

La nuova regola

Eh sì, perché la nuova regola introdotta dall’Ifab da questa stagione, o meglio la sua applicazione… rigorosa, sembrava per molti dover decretare la drastica riduzione della possibilità di opporsi a un tiro dal dischetto. Nata per favorire i portieri, che prima di piedi avanti non ne potevano spostare nemmeno uno, la novità è stata infatti compensata da una maggiore attenzione di arbitri e Var, e l’indicazione è stata chiara: in caso di parata irregolare anche per un solo centimetro, il rigore va fatto ripetere. Anche perché si tratta di un dato oggettivo, come un pallone di qua o di là da una riga o una posizione di fuorigioco.

In Italia

E la conferma è arrivata anche dall’Italia: curiosamente, nello stesso giorno del derby di Atene, da noi c’è stato il primo rigore stagionale fatto ripetere dopo una parata: qui non è servito nemmeno il Var, perché a Lecce l’infrazione di Gabriel è stata rilevata sul campo: piedi entrambi avanti in occasione del rigore parato a Insigne e penalty da ripetere, più ammonizione (soltanto nei rigori finali di una gara a eliminazione diretta è stata per ora sospesa la sanzione disciplinare).