Montella, che di giovani se ne intende, lo ha preso sotto la sua ala protettiva sin dal ritiro estivo e non ha esitato a lanciarlo titolare sempre, già dall'esordio in campionato contro il Napoli. Gaetano Castrovilli non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha sfoderato prestazioni di qualità e personalità, impressionanti soprattutto per un esordiente in Serie A. Ora può veramente bruciare le tappe. Si parla già di una possibile convocazione di Mancini in Nazionale: "Io penso a migliorarmi, ma sia io che la mia famiglia ci speriamo. Sarei davvero felicissimo", ha dichiarato ai microfoni di Sky. Il sorriso tradisce forse qualcosa in più di una speranza, ma anche la voglia di un lungo futuro con la Fiorentina: "Siamo molto vicini al rinnovo di contratto, non vedo l'ora di firmarlo".

"Ribery in campo è una guida"

Per Castrovilli infatti, la Fiorentina è destinata a essere protagonista in positivo: "Siamo un'ottima squadra, sono convinto che in campionato faremo bene". Già contro il Milan a San Siro un test importante per trovare continuità dopo la prima vittoria stagionale contro la Sampdoria: "Una grande squadra, che avrà voglia di rivalsa davanti al proprio pubblico. Sarà un avversario tosto, ma vogliamo fare una bella partita e vincere". Una vittoria che magari potrà avere ancora lo zampino di Ribery. Il francese si sta rivelando determinante, sia per i risultati che per la crescita di un collettivo molto giovane: "In campo mi suggerisce sempre la posizione, o come mettermi con il corpo per essere più aggressivo verso chi ha il pallone. Una guida, veramente tanta roba". Sono però in tanti quelli che hanno pensato, vedendolo all'opera in queste prime giornate, che anche lui sia tanta roba. Forse anche lo stesso Mancini.