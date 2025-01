Doveva giocare dall'inizio e invece un problema fisico gli ha impedito di essere in campo. In casa Juventus si ferma Francisco Conceiçao . Il portoghese ha accusato un leggero problema al flessore della gamba destra nel corso del riscaldamento della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Al suo posto, Thiago Motta ha scelto di schierare Yildiz . Le condizioni del portoghese saranno valutate nelle prossime ore per capire meglio l'entità dell'infortunio.

I numeri di Conceiçao

Arrivato dal Porto nella scorsa sessione estiva di calciomercato, per Conceiçao sono già 19 partite giocate con la maglia della Juventus tra Serie A, coppa Italia e Champions League. Per il portoghese 3 gol realizzati (uno per testa nelle rispettive tre competizioni) e 5 assist (3 in campionato e 2 in Champions League).