Non poteva iniziare meglio il campionato dell'Inter. Diciotto punti nelle prime sei giornate. Punteggio pieno per la squadra di Conte che nel prossimo turno di campionato avrà la sfida più dura contro la Juventus. Nella storia però non sempre la squadra vincitrice nelle prime sei partite è riuscita alla fine del campionato a vincere lo Scudetto. È già capitato anche ai nerazzurri di vincere sei partite su sei a inizio stagione. Accadde nel campionato 1966/67: sulla panchina dell'Inter sedeva Helenio Herrera che vinse le prime sei partite della stagione, poi però non riuscì a fine anno a conquistare lo Scudetto. Una stagione sfortunata per i nerazzurri che conclusero senza trofei: eliminati in semifinale di Coppa Italia e sconfitti nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Celtic.

Nel 73% dei casi è Scudetto

I numeri sono però dalla parte dell'Inter. In 11 casi su 15 la squadra a punteggio pieno nelle prime sei giornate vinse lo Scudetto (10 volte considerando la revoca del campionato alla Juventus nella stagione 2006). L’ultima ad iniziare una stagione da imbattuta nelle prime sei giornate sono stati proprio i bianconeri la passata stagione. Il Napoli invece nel campionato 2017-2018 pur avendo vinto le prime 6 partite, poi non riuscì a vincere lo Scudetto a fine stagione. Stessa sorte toccò alla Roma di Garcia che nel 2013-2014 vinse addirittura le prime 9 partite consecutive. I numeri sono però dalla parte dell’Inter. La squadra in grado di vincere le prime sei partite del campionato, nel 73% dei casi poi ha conquistato lo Scudetto. Solo quattro volte non è accaduto, Conte vorrà fare meglio di Herrera.