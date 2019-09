Un De Laurentiis inedito su Twitter. Quasi mai in passato aveva scritto sui social prima di una partita. Quest'anno è già la seconda volta. Prima dopo la vittoria contro il Liverpool per chiedere di non abbassare la tensione, ora alla vigilia della sfida contro il Brescia per caricare la squadra dopo la sconfitta contro il Cagliari. Messaggio chiaro: "Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l'aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi". Un segnale di vicincanza alla squadra prima di una partita che il Napoli non può perdere se vuole restare agganciato a Inter e Juventus. Alla vigilia di una sfida che vedrà 40mila persone al San Paolo, record stagionale. Un segnale che dimostra quanto De Laurentiis si senta coinvolto nel progetto della squadra.