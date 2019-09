L’assist, il gol e poi l’abbraccio, per lasciarsi tutto alle spalle. Ciro Immobile ha messo il punto esclamativo al successo della Lazio sul Genoa, segnando la rete del 4-0 finale e servendo Milinkovic-Savic sul primo gol. Ma soprattutto l’attaccante ha lanciato un messaggio importante: con Simone Inzaghi è tutto risolto. Infatti dopo aver segnato, il giocatore è corso ad abbracciare l’allenatore. "Ormai è tutto passato, mi dispiace. Per me è un fratello maggiore, mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono giustificazioni per quello che ho fatto, ma sono stato vero nella reazione come nei momenti successivi. Qualche incomprensione ci può stare in quattro anni, concedetemene una. Con l’abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia, anche se già lo aveva fatto il mister" ha detto Immobile al fischio finale, intervistato da Sky Sport. Guardando alle scorse partite, c’è delusione per i punti persi: "C’è rammarico per la gara con l’Inter, perché ce la siamo giocata alla pari con una squadra che forse lotterà per il titolo. Dobbiamo entrare con la testa nella partita, perché siamo ancora troppo discontinui nei risultati. Quando abbiamo voglia di giocare facciamo divertire la gente, purtroppo alterniamo grandi partite a grandi cavolate".