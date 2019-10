Il Milan sprofonda e c'è chi si preoccupa anche dall'altra parte del mondo. Magari risolvendo un problema per due, visto che Keisuke Honda non gioca una partita dallo scorso maggio e sta vivendo la strana situazione di centrocampista svincolato più General Manager della nazionale cambogiana. Quando gli anni sono 33, troppo presto per dire basta: così il giapponese si è proposto alla sua ex squadra via Twitter, sull'onda del momento di difficoltà dei ragazzi di Giampaolo. "Ho sempre voluto aiutarvi. Chiamatemi quando avete bisogno di me!". L'esperienza di Honda al Milan (92 presenze e 11 gol tra 2014 e 2017) si è contraddistinta per parecchi alti e bassi (sia individuali che di squadra: il sesto posto del 2016/17, con il centrocampista che ha visto il campo solo in 9 occasioni, il risultato migliore). Ma, tra il serio e il faceto, è arrivata comunque la suggestiva idea.