Nessuna grande sorpresa dalle decisioni del Giudice Sportivo. Alexis Sanchez salterà Inter-Juventus: il cileno era stato espulso per doppia ammonizione contro la Sampdoria. Una partita a due facce per l'attaccante nerazzurro: prima il primo gol con l'Inter, poi il secondo giallo per ammonizione che ha costretto la squadra di Conte a giocare in 11. Un turno di squalifica anche per il difensore rossoneroMusacchio, espulso da Giacomelli per l'intervento scorretto su Ribery con l'ausilio del Var. Un turno anche per Bremer del Torino, espulso per doppia ammonizione. Per Soriano del Bologna una giornata di squalifica, dopo l'espulsione a fine partita per le proteste nei confrtonti dell'arbitro Giua

Mazzarri e Frustalupi squalificati 1 turno

Il Torino senza allenatore e senza vice contro il Napoli? Il Torino dovrebbe presentare ricorso, ma la decisione del Giudice Sportivo al momento è quella di un turno di squalifica sia per Mazzarri che per Frustalupi. Il Torino si è subito mosso per valutare il ricorso d'urgenza. In particolare in riferimento alla squalifica di Frustalupi diversa nella dinamica rispetto a quella di Mazzarri, che con le nuove regole, diventa automatica. Nel caso non dovesse esser accolto l'eventuale ricorso, in panchina dovrebbe andare il collaboratore tecnico Roberto Miggiano (ex giocatore del Lecce).