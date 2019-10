Una decisione difficile ma presa con consapevolezza. Claudio Marchisio lascia il calcio giocato e lo annuncia in una conferenza stampa all'Allianz Stadium, nella sala "Gianni e Umberto Agnelli": "Ho deciso di ritirarmi, non è stata una decisione facile. Negli ultimi mesi la mia testa c'era ma il mio corpo non girava più come prima. Ho cominciato a riflettere. Non è importante l'età che uno ha, potevo avere 30 o 40 anni, ma quello che uno si sente. Se non puoi dare il massimo giusto lasciare. Non è stata una notte semplice, cercavo una parola per riassumere tutto e quella parola è sogno". Inevitabile pensare al passato, a una storia legata indissolubilmente alla Juventus e a quella parola evocata più volte, sogno: "Ho realizzato un sogno, quello di un ragazzo di Torino che voleva indossare la maglia della sua squadra del cuore. Ho vinto tantissimo, insieme ai miei compagni. Queste saranno emozioni che saranno sempre dentro di me. Sono contento di aver lasciato un bel ricordo e di aver ricevuto tanto affetto dai tifosi".

I ricordi più belli e i rimpianti

Tante le domande rivolte dai giornalisti a Marchisio, molte delle quali sulla sua carriera, sui ricordi più belli e sugli inevitabili rimpianti: "Il rimpianto? Quello di non vincere la Champions con la Juve e l'Europeo con la Nazionale. Sono i miei due rimpianti più grandi. Il momento più bello è quello in cui mi sono reso conto che il sogno si stava realizzando ed è stato l'anno della Serie B. Vedevo le facce dei campioni che avevano scelto di restare in B. Per me non era indossare la maglia della Juve in Serie B, era indossare la maglia della Juve e basta" Il gol più bello? "Sono due: quello contro l'Inter e il primo segnato nel nuovo stadio, è stato l'inizio di un ciclio vicente irripetibil. La partita che vorrei rigiocare? Quella contro il Barcellona in finale di Champions a Berlino, anche solo una parte del secondo tempo".