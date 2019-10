Appuntamento allo Stadium per Claudio Marchisio. Invito a sorpresa da parte del centrocampista ex Juventus e Zenit San Pietroburgo, che ha convocato una conferenza stampa per la giornata di ‪giovedì 3 ottobre, proprio all’Allianz Stadium nella sala "Gianni e Umberto Agnelli". Appuntamento per parlare del suo futuro, con un importante annuncio da fare. Claudio Marchisio, centrocampista classe 1986, dopo una vita con la Juventus e sette scudetti di fila conquistati, ha giocato una stagione con lo Zenit di San Pietroburgo, vincendo anche il campionato russo. Una stagione terminata in anticipo a causa di un infortunio. Ad aprile di quest’anno poi Marchisio ha subito un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro, e dopo un’estate di lavoro e recupero tra campo e palestra, il 19 agosto dalla Costa Smeralda aveva raccontato in esclusiva a Sky di essere pronto per una nuova esperienza, dopo aver risolto consensualmente il contratto con lo Zenit. Marchisio ha detto no alla Cina di Suning (“troppa vicinanza ai colori nerazzurri” per lui tifoso juventino prima che ex calciatore) e a proposte che arrivavano dal Giappone, dagli Emirati Arabi e dall‘Europa (tra queste anche i Rangers Glasgow). Oggi questo invito speciale per la stampa in quello che resta l’ultimo stadio in cui ha giocato in Italia, una sorta di seconda casa per il principino.

Lo speciale di Sky Sport

Per l’occasione, nel club Agnelli dell’Allianz Stadium si terrà in anteprima stampa la proiezione dello speciale realizzato da Sky Sport "MarchisIO. A colori, in bianco e nero", che he gli abbonati di Sky potranno guardare ‪a partire dalle 18.00 su Sky Sport Uno (secondo passaggio 00.30) e su Sky Sport Serie A ‪alle ore 18.30 e 23.00. Appuntamento dunque giovedì ore 15.00 all’Allianz Stadium, e in diretta su Sky Sport24 per seguire questo speciale “Marchisio Day”.