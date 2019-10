Nell'agosto del 2009 arriva anche il debutto in maglia azzurra, a Basilea, in un'amichevole con la Svizzera. Il 9 settembre l'esordio in una gara ufficiale, proprio nella sua Torino, schierato da Roberto Donandoni contro la Bulgaria (battuta 2-0) in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali