Lorenzo Insigne è stato il grande escluso della partita che il Napoli ha giocato in Champions League contro il Genk. Il capitano azzurro, oltre a essere rimasto fuori dall'undici titolare, non è stato portato neanche in panchina da Carlo Ancelotti, che ha deciso di mandarlo addirittura in tribuna. Una decisione che, ovviamente, ha fatto molto discutere, ancor di più alla luce dello 0-0 finale. Il giorno successivo, però, è stato quello del chiarimento. Rientrati a Castel Volturno, infatti, Ancelotti e Insigne hanno avuto modo di confrontarsi e spiegarsi: clima disteso e animi sereni, l'esclusione di Genk è stata superata e ora si può pensare unicamente al prossimo impegno di campionato contro il Torino.

Ancelotti: "Insigne poco brillante"

Se il giorno dopo è stato quello del chiarimento tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne, subito dopo la partita in Belgio l'allenatore azzurro aveva commentato così l'esclusione dai 18 del capitano del Napoli: "Non è niente di particolare, l'ho visto poco brillante in allenamento e ho preferito tenerlo fresco per la prossima partita".