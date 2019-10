La maledizione dei crociati per la Roma continua, la vittima di turno questa volta è Davide Zappacosta. Quello che si era temuto sin dai primissimi minuti successivi all'infortunio capitato durante l'allenamento di venerdì a Trigoria, infatti, è diventato certezza con il bollettimo medico pubblicato dalla società giallorossa sul proprio sito nel pomeriggio: rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

"Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione."

Tradotto: operazione, almeno 4-5 mesi di stop e altra perdita importante per l'allenatore Fonseca, dopo le tantissime defezioni (per lo più di natura muscolare) di questo avvio di stagione. Lo stesso terzino destro, ad esempio, era reduce da un infortunio muscolare che lo aveva fermato alla seconda giornata (derby contro la Lazio) ed era tornato tra i convocati proprio nell'ultima gara contro il Wolfsberger in Europa League. Dopo un consulto con i medici del Chelsea, società proprietaria del cartellino del giocatore che è arrivato alla Roma con un prestito di 6 mesi con possibilità di estensione fino a giugno 2020 (avendo il mercato bloccato i Blues si sono voluti tutelare con la possibilità di far tornare a Londra l'esterno in caso di necessità) si è deciso di operare il giocatore in Italia a Villa Stuart, da quel professor Mariani che ha ricostruito la maggiorparte dei tanti crociati saltati negli ultimi anni ai giocatori della Roma (ma non solo).