Probabili formazioni di Torino-Napoli

Torino: Mazzarri perde Zaza, rientra Lyanco

Walter Mazzarri non avrà a disposizione Simone Zaza. L'attaccante tornerà dopo la sosta, come comunicato dal club dopo gli accertamenti strumentali che hanno confermato l’affaticamento muscolare al polpaccio destro. Fiducia al 3-5-2, che può variare in 3-4-2-1 in base alle posizioni di Verdi e Meitè. Rispetto alla squadra che ha perso per 3-2 a Parma, si rivede Lyanco nel terzetto di difensori completato da Izzo e Nkoulou davanti a Sirigu. A destra si rivede De Silvestri, mentre a sinistra c'è Ansaldi con l'esclusione di Ola Aina. A centrocampo ecco Baselli, Rincon e Meitè. In attacco fiducia a Verdi accanto ad Andrea Belotti, a segno già quattro volte in campionato.

Torino (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Napoli, prove di 4-3-3 per Ancelotti

Tanti assenti in difesa per Carlo Ancelotti, che non avrà a disposizione gli infortunati Maksimovic, Hysaj, Tonelli e Mario Rui oltre allo squalificato Koulibaly. Scelte obbligate, con Luperto accanto a Manolas e Di Lorenzo e Ghoulam in fascia davanti a Meret (in ballottaggio con Ospina). Dopo lo 0-0 di Champions League a Genk, è stato testato con insistenza il 4-3-3. Modulo che potrebb evolvere in 4-5-1 o 4-4-2 in fase di non possesso. A centrocampo c'è Allan con Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in avanti può rientrare, dopo l'esclusione in Belgio, Lorenzo Insigne nel tridente con Mertens e uno tra Callejon e Lozano. Younes può essere però la sorpresa dell'ultim'ora.

Napoli (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti