Un punto in tre partite, le due sconfitte con Roma e Udinese, il pareggio con il Genoa. Il Bologna deve reagire e a dargli una spinta in più sarà Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo, infatti, prenderà il suo posto in panchina in occasione del match contro la Lazio, in programma alle 15. L'idea è nata nei giorni precedenti al match, con Sinisa che ha comunicato la sua intenzione a staff, giocatori e medici, i quali gli hanno dato l'ok definitivo dopo tutti i controlli del caso. Mihajlovic lascerà dunque momentaneamente l'Ospedale Sant'Orsola. Al Dall'Ara lo aspettano in 23mila, pronti a salutarlo con il solito grande affetto. Dall'altra parte la Lazio, che il Bologna non riesce a battere da ben sette anni. L'ultimo successo risale al 2012, poi sei sconfitte e altrettanti pareggi.

Terza volta in panchina

Per Mihajlovic non si tratta della prima panchina stagionale. Nonostante la lotta contro la malattia, l'allenatore serbo si era presentato a sopresa anche alla prima di campionato sul campo del Verona, mantenendo così la promessa fatta ai suoi ragazzi durante il pre-campionato: "Non sarà un caso isolato", aveva spiegato il professor Cavo, che lo ha in cura dalla metà di luglio. Poi il bis lo scorso 30 agosto in occasione di Bologna-Spal. Sinisa era infine rientrato al Sant’Orsola per il secondo ciclo di cure l’8 settembre scorso: oggi, un mese dopo, la voglia di stare vicino ai suoi ragazzi.

Il pellegrinaggio dei tifosi

Bologna-Lazio inizierà molto prima del fischio di Orsato. I tifosi emiliani, infatti, hanno deciso di riproporre il pellegrinaggio al Santuario di San Luca per pregare per il proprio allenatore e per tutti coloro che stanno facendo i conti con la malattia. Si tratta di una seconda volta, perché già le scorse settimane un migliaio di persone si mise in cammino sotto i portici. Dal Meloncello vicino allo stadio Dall'Ara fino al Santuario. Questa volta però ci saranno anche i tifosi della Lazio, molto legati a Mihajlovic, che giocò con i biancocelesti dal 1998 al 2004.