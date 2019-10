La Sampdoria ha deciso di non proseguire la stagione con Eusebio Di Francesco in panchina. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Fatale, per l’allenatore, la sconfitta di Verona, la sua ultima spiaggia. I numeri lasciano poco spazio all’interpretazione: dopo sette giornate, soltanto tre punti collezionati per il successo sul Torino, poi sei sconfitte. È Stefano Pioli il profilo preferito dalla società, ma resta da capire se l’allenatore possa accettare l’offerta dei blucerchiati perché ha ricevuto offerte anche dal Genoa ma soprattutto perché la situazione al Milan non è ancora definita del tutto. La riflessione della dirigenza rossonera infatti prosegue nonostante la vittoria sul Genoa, per capire quale possa essere la scelta migliore per la squadra. Per questo, Pioli potrebbe voler temporeggiare ancora, essendo consapevole di rientrare tra i possibili ed eventuali sostituti di Marco Giampaolo.