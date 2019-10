Partita, primato in classifica... e anche un pochino di orgoglio. Una sconfitta che ha un triplice valore negativo quella subita dall'Inter di Conte contro la sua ex Juventus. Anche per questo, forse, l'allenatore dell'Inter è stato intercettato a Milano da Valerio Staffelli, inviato di un noto programma Tv, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, premio che si da solitamente a chi sta cercando di superare una delusione oppre conserva qualche rimpianto. Conte è stato molto disponibile e ha risposto alle domande dell'inviato, che ha provato a portarlo sul tema della vendetta nei confronti della sua ex squadra e società. Cosa è successo? La squadra non ha fatto ciò che voleva? gli ha chiesto. "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati molto forti." Voleva essere il Conte di Montecristo per avere la sua vendetta contro la Juventus?, ha incalzato l'inviato. "No, non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora mettiamoci a lavoro per far andar bene le cose".