Sei sconfitte in sette giornate, solo tre punti e ultimo posto in classifica. La Sampdoria deve reagire e lo farà senza Eusebio Di Francesco in panchina. L'ex allenatore della Roma, infatti, ha pagato il rendimento negativo della squadra, tanto da rescindere il contratto soltanto dopo cinque mesi dal suo arrivo. Adesso Ferrero deve prendere la scelta giusta riguardo al sostituto, perché i blucerchiati non possono più permettersi di sbagliare. Le riflessioni continuano anche se c'è un nome in cima alla lista. Si tratta di Gianni De Biasi, che il presidente ha incontrato in mattinata. Un faccia a faccia positivo, con le parti che si riaggiorneranno nelle prossime ore. La Samp, infatti, non ha fretta e vuole decidere con tutta calma nelle mani di chi affidarsi per uscire dalla crisi. Fra gli altri candidati, non decolla la pista Iachini. Il sogno, invece, resta Claudio Ranieri, ma in questo momento sembra complicato ottenere il sì del tecnico romano. Gattuso, infine, ha ascoltato l'offerta di Ferrero, al quale risponderà nelle prossime ore. Ma non sembra intenzionato ad accettare.. Dopo i sei anni sulla panchina dell'Albania, De Biasi accettò nel settembre del 2017 la sfida Alaves. Ma a fine novembre venne esonerato dopo due vittorie e sei sconfitte.

Ufficiale Bertolacci

In attesa del nuovo allenatore, la Sampdoria pesca dalla lista degli svincolati. Il rinforzo si chiama Andrea Bertolacci, centrocampista classe 1991 rimasto svincolato dopo gli anni al Milan. A ufficializzare il suo arrivo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso la seguente nota: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Andrea Bertolacci (nato a Roma l’11 gennaio 1991)". Dal comunicato della Samp si apprende anche che il centrocampista "Ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020".