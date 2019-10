Congo, il secondo tempo e il Var "più grande del mondo"

Nella ripresa si riparte allora col divertente "processo" a Marco Di Vaio per le tante reti sbagliate: "Problema col gol? - Risponde ridendo - soffro la pressione di Giancarlo Marocchi", in postazione di commento della partita. Tempo la rete di Edwin Congo - colombiano passato dal Real anche se con zero presenze in Blancos - e poi Di Vaio segna per davvero, a conferma che il fiuto sotto porta non è cambiato e scatenando l'ovazione dello stadio intero. Tra gli altri delle Vecchie Glorie rossoblù entrano a partita in corso anche Adailton (suo l'assist a Di Vaio) e Marazzina, Bombardini e Brighi, Amoroso e Portanova, e poi anche Castellini, Garics, Daino, Della Rocca, Buscé, Mingazzini, Stringara, Binotto e Cipriani. Le sostituzioni diventano anche lo spunto per qualche parola. Seedorf scherza sulla (scarsa) forma fisica di Congo e poi parla di Milan: "Giudizi su Pioli? È troppo presto, gli faccio solo un grande imbocca al lupo. Quando si cambia allenatore non è mai bello, perché le colpe sono di tutti, ma spero sempre nel bene del Milan". Pagliuca invece ha solo parole d'affetto per la sua città: "I tifosi non dimenticano l'attaccamento alla maglia. Prima la Virtus Bologna o il Bologna? È come scegliere tra mamma o papà, dico entrambe". Poi sempre la partita: Munitis cala il tris e Edwin Congo ne fa un altro per il poker degli spagnoli, forse mandando in rete il pallone con la mano. Altro momento di grande divertimento: Rizzoli (anche lui di Bologna) alza lo sguardo e rivede l'azione sul maxischermo, mimando il gesto del Var e convalidando la rete. Nel finale spazio anche al gol di Paolo Stringara su rigore prima del fischio finale. Poi solo le meravigliose note di Caro amico ti scrivo di Lucio Dalla.