Sono ore frenetiche per la Sampdoria che, dopo essersi separata da Eusebio Di Francesco, cerca un sostituto per riscattarsi e lasciare l'ultimo posto della classifica. Tanti i nomi, uno solo il sogno. Quest'ultimo si chiama Claudio Ranieri, la cui ultima esperienza è stata proprio in Italia, alla guida della Roma. In questo momento è senza panchina, però ha tanta voglia di una nuova sfida. Il club blucerchiato dovrebbe fare un tentativo nella giornata di giovedì. Poi starà a Ferrero convincerlo nel caso in cui dovessero esserci segnali di apertura. Ranieri, dal canto suo, non scarta a priori la possibilità ed è pronto ad ascoltare. Alla Samp, inoltre, ritroverebbe Pecini con cui ha lavorato al Monaco. Nelle prossime ore saranno più chiare la volontà di provarci e le possibilità di poterlo avere. Chiaro che, qualora accettasse, Ranieri rappresenterebbe la prima scelta rispetto a De Biasi e Iachini.

Gli altri nomi

Dopo il no di Gattuso, resta viva la pista Gianni De Biasi. Con l’ex commissario tecnico dell’Albania c’erano già stati alcuni contatti positivi e la disponibilità è stata confermata in un incontro che c’è stato a Milano tra l’allenatore e il direttore sportivo dei blucerchiati, Carlo Osti, in cui si è detto disposto anche a condividere parte dello staff che la Samp ha sotto contratto. L'altra pista si chiama Beppe Iachini, che probabilmente è il profilo preferito dalla tifoseria perché è stato l’allenatore dell’ultima promozione in Serie A.