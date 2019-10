"Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions"

Primatista di sempre per partite giocate nelle competizioni europee (80) e in Serie A (408) con la maglia del Napoli con 121 gol, Hamsik da febbraio è in Cina per vivere una nuova sfida con il Dalian Yifang, maglia sin qui indossata 26 volte con tre reti. "In Cina va bene, tra poco finisce il campionato: è già passato un anno, mi sono abituato". L'idea di tornare a giocare con il Napoli, però, non sembra di semplice realizzazione a breve termine: "Se mi chiedessero di tornare per dare una mano? Difficile rispondere. Non lo escludo, ma devo dire di aver firmato un contratto di tre anni in Cina. Quindi penso di rimanere lì”. Intanto Hamsik assicura il sostegno da tifoso alla squadra di Ancelotti: "Ora andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta (partita in programma il 30 ottobre, ndr). Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa".