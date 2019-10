10/11

Proprio del tema "vecchio" Meazza ha parlato recentemente il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Mi auguro che si trovi una formula per non buttare giù lo stadio di San Siro. Sarebbe importante - ha spiegato a margine di un appuntamento in Triennale -. Noi stiamo affidando alle squadre un progetto, che non è quello di un nuovo stadio, ma un progetto di ripensamento di un quartiere che richiederà degli anni. Il problema - ha poi continuato Sala - è come avere la garanzia che questo percorso non si interrompa, trovare una formula che ci garantisca che se si parte, poi si arriva alla fine. Altrimenti sarebbe un disastro per chi lì ci abita".