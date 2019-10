"Lei è l'unica cosa che ho invidiato alla Juventus". Parola di Max Pezzali nei confronti di Beppe Marotta. Il noto cantante, acceso tifoso dell'Inter, ha rivolto la simpatica rivelazione all'amministratore delegato dell'Inter, per otto anni (dal 2010 al 2018) direttore generale e ad della Juventus, in occasione dell'inaugurazione di "El patio del Gaucho", il nuovo ristorante dell'ex capitano nerazzurro Javier Zanetti e sua moglie Paula all'interno dell'Hotel Sheraton Milano San Siro. A svelare il siparietto è la signora Debora, moglie di Pezzali, postando su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di Marotta e suo marito. Un evento al quale hanno preso parte anche alcuni ex compagni di squadra di Zanetti, tra i quali Esteban Cambiasso e Walter Samuel, oltre a giocatori oggi nell'organico dell'Inter come Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Tommaso Berni. Una festa a tinte nerazzurre con un tifoso speciale come Max Pezzali, raccontata sui social dai protagonisti con storie e foto. E tenendo a vista il duello con la Juventus, che oggi precede la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica con un punto di vantaggio dopo lo scontro diretto vinto a San Siro prima della sosta del campionato.