Chi è il miglior cannoniere del 2019? Considerando solo il periodo da marzo in poi, Andrea Belotti si piazza al 4° posto tra i migliori marcatori dei top-5 campionati europei nel rapporto tra gol e presenze, ma sarebbe sul podio se fosse considerato solo il numero di reti: sono presi in riferimento, in questa classifica, i gol realizzati da ogni singolo calciatore in tutte le competizioni per club, compresi dunque coppe nazionali ed europee (dati Opta). Ecco chi sono stati i migliori bomber