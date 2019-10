Calendario Serie A, le partite e gli orari della 8^ giornata 2019-2020

Dopo la sosta ritorna il campionato di Serie A, che riparte con la Juventus nuovamente al primo posto dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Inter. I bianconeri sono ora avanti di un punto rispetto ai nerazzurri e attendono il Bologna allo Stadium nell'anticipo del sabato sera. L'Inter, invece, apre il programma della domenica alle ore 12.30 in casa del Sassuolo. Saranno tre le gare in programma al sabato, sei quelle che si giocheranno domenica mentre il Monday Night tra Brescia e Fiorentina chiuderà l'ottavo turno di Serie A.

Quali partite si giocano sabato 19 ottobre?

L'8^ giornata comincerà dunque di sabato, con tre anticipi in tre fasce orarie differenti. Si parte con Lazio-Atalanta alle ore 15:00, per poi proseguire con Napoli-Hellas Verona alle 18:00. Alle 20:45 si giocherà, come detto, Juventus-Bologna.

Quali partite si giocano domenica 20 ottobre?

La domenica di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 12:30 tra Sassuolo e Inter. Sono tre le partite in programma alle ore 15-00: Ranieri esordisce sulla panchina della Sampdoria ospitando la 'sua' Roma, poi ci sono Cagliari-Spal e Udinese-Torino. Alle ore 18.00 si sfideranno Parma e Genoa al Tardini, mentre il posticipo delle 20.45 sarà Milan-Lecce.

Quale sarà il Monday Night?

A chiudere l'ottavo turno del campionato di Serie A sarà Brescia-Fiorentina, in programma lunedì 21 ottobre alle ore 20.45.

Qual è il big match dell'8^ giornata?

Tante le partite interessanti di quest'ottava giornata. A partire da quella che aprirà il programma, tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti sono sesti a quota 11 mentre i nerazzurri sono al terzo posto a 16 punti, a -3 dalla Juventus capolista. Bella e ricca di significato anche Sampdoria-Roma: sulla panchina blucerchiata esordisce Claudio Ranieri, subentrato per la seconda stagione consecutiva a Eusebio Di Francesco, e lo farà proprio contro i giallorossi.

Il calendario dell'8^ giornata



SABATO 19 OTTOBRE 2019

Lazio-Atalanta (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Napoli-Hellas Verona (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Sampdoria-Roma (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite

Udinese-Torino (ore 15.00) – Sky Sport 253 su fibra e satellite e Sky Sport 484 su digitale terrestre

Parma-Genoa (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Milan-Lecce (ore 20.45) – Sky Sport Serie A e Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Brescia-Fiorentina (ore 20.45) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

PROGRAMMAZIONE DAZN 1 (CANALE 209)

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Juventus-Bologna (ore 20.45)

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Sassuolo-Inter (ore 12.30)

Cagliari-Spal (ore 15.00)