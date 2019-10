La sfida di Marassi di domenica potrebbe non giocarsi per il maltempo. Per ora non è stata emanata l’allerta rossa, ma le condizioni meteo potrebbero peggiorare nel week-end. In tal caso la partita verrebbe rinviata

Sampdoria-Roma a rischio rinvio per le forti perturbazioni previste per la giornata di domenica su tutta la Liguria. L’Arpal (Centro funzionale meteo-idrologico di protezione civile della Liguria) ha emanato per le prossime 24 ore l’allerta gialla, misura che se confermata per il week-end non dovrebbe mettere a repentaglio lo svolgimento della partita (con questo grado di allerta la decisione sarebbe presa in autonomia dalle autorità competenti e dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica). Il problema è che le condizioni potrebbero peggiorare e l’allerta potrebbe diventare rossa. "In tal caso il piano prevede la sospensione della partita", così ha spiegato il consigliere delegato della Protezione civile Sergio Gambino ai media locali. Intanto il monitoraggio delle condizioni meteorologiche continua. E già domani potrebbe arrivare la decisione di un eventuale rinvio.

Di nuovo Samp-Roma?

L'ultimo incontro rinviato a Genova fu, ironia della sorte, proprio un Samp-Roma. La partita era prevista per l'8 settembre 2017. In quel caso la decisione di non giocare fu presa il giorno prima, dopo la diramazione di un'allerta arancione, e venne recuperata solo il 24 gennaio 2018 (1-1 il risultato finale con i gol di Quagliarella su rigore e di Dzeko nel finale) per i tanti impegni della formazione giallorossa.