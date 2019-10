L'Allianz Stadium ha omaggiato il fuoriclasse portoghese prima della partita contro il Bologna per i 700 gol segnati in carriera tra squadra di club e Nazionale. Ma la maglietta ricevuta in regalo è già da aggiornare: segnado contro il Bologna il gol dell'1-0 CR7 è già salito a quota 701

JUVE-BOLOGNA 2-1: GUARDA I GOL