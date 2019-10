L’allenatore blucerchiato ha presentato la partita in conferenza stampa: “La Roma è forte, noi possiamo commettere errori ma dobbiamo reagire bene. Quagliarella ritroverà presto il gol, della formazione non dico nulla. Soddisfatto della prima settimana di allenamenti”. Poi un appello ai tifosi

Per Claudio Ranieri l’esordio sulla panchina della Sampdoria sarà il più suggestivo, contro la sua Roma, che nella passata stagione ha traghettato fino al termine della stagione. “Affrontiamo una squadra forte, servirà una grande partita. I giallorossi faranno molto possesso palla e cercheranno la profondità. Ho letto che statisticamente un inizio così coincide con una posizione in classifica di alto livello per loro. Sono forti. È una squadra che conosco e che spero di averla spiegato altrettanto bene ai miei calciatori. Sarà una partita emozionante. Voglio cominciare facendomi ben volere dai nostri tifosi” ha detto l’allenatore in conferenza stampa. Che ha chiesto senza giri di parole l’appoggio del tifo blucerchiato: “Il pubblico ci deve stare dietro, soffiando alle spalle del vento positivo. E ci deve perdonare gli errori del passato. Ai miei ho detto: l'errore non è un problema, ma ci vuole la reazione all'errore. Ne possiamo fare anche cento, se poi facciamo una giocata giusta in più”.

Il bilancio della prima settimana

Ranieri ha quindi fatto il punto sulla prima settimana di allenamenti tenuti con la squadra. “Sono soddisfatto: ho visto entusiasmo, partecipazione. Allenamenti belli e intensi, propositivi. Sono contento dei miei ragazzi. I giocatori mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte, che non saranno definitive ovviamente. Il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. Della formazione non dico nulla, questa squadra è intelligente e sa interpretare diversi moduli. Quagliarella spero che ritrovi il gol, so che il destino di un attaccante è legato al fatto di segnare e sono convinto che tornerà presto a farlo” ha concluso l’allenatore.

